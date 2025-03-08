البيض: تشييع جثامين 3 أشخاص جرفتهم سيول واد دميرينة

شيع ليلة السبت بمقبرة توسمولين بولاية البيض جثامين الضحايا الثلاثة الذين كانو على متن شاحنة جرفتها سيول واد دميرينة ببوسمغون بعد ارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار المتساقطة بالمنطقة.

وحضر الجنازة والي ولاية البيض نورالدين بلعريبي رفقة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الأبيض سيدي الشيخ ومختلف السلطات المدنية والأمنية إضافة إلى أهل الضحايا وجمع غفير من المواطنين.

يذكر أنه تم العثور على جثة اثنين منهما مساء الخميس فيما تم العثور على جثة الضحية الثالثة صباح السبت بعد ثلاث أيام من عملية البحث قامت بها مصالح الحماية المدنية والأمنية وجمع من المواطنين.