البيض: تشييع جثمان ثلاثة ضحايا جرفتهم سيول واد الصفي

شيع مساء اليوم الخميس بمقبرة سيد أحمد بالبيض جثمان ثلاثة ضحايا ينحدرون من مدينة البيض.

ويتعلق الأمر بشخص يبلغ 40 سنة وإبنه البالغ 15 سنة إضافة إلى شاب يبلغ 22 سنة وهم من بين الضحايا الخمسة الذين كانو على متن سيارة أجرة جماعية جرفتها سيول واد الصفي على مستوى الطريق الوطني رقم 47 بإقليم بلدية بوعلام بعد الأمطار الغزيرة التي تساقطت بالمنطقة ليلة البارحة.

مراسم الجنازة حضرتها السلطات الأمنية، العسكرية والمدنية وعائلات الضحايا إضافة إلى جمع غفير من المواطنين

هذا ويذكر أن مصالح الحماية المدنية كانت قد انتشلت صبيحة اليوم الخميس جثث 5 ضحايا وواصلت عملية البحث إلى غاية وقت متأخر من مساء اليوم الخميس رفقة مصالح الدرك الوطني وأفراد الجيش الشعبي الوطني وبعض المواطنين نظرا لإحتمال وجود مفقودين آخرين كانو على متن نفس السيارة التي جرفتها سيول واد الصفي على أن تستأنف العملية غدا الجمعة حسب ماعلم من مصالح الحماية المدنية بالبيض.