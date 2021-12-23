البيض: تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وحجز 50 كلغ

حجزت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات بأمن ولاية البيض، 49 كلغ و700 غرام من الكيف المعالج.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم حجز خمسة مركبات سياحية و215 مليون سنتيم من عائدات الترويج. بالإضافة كذلك إلى سبعة هواتف نقالة مع توقيف ستة أشخاص متورطين.

وأضاف البيان، أن حيثيات القضية تعود لتمكّن ذات الفرقة بأمن ولاية البيض باستعمال أساليب التحري الحديثة. بالإطاحة بشبكة دولية تنشط على الصعيد الدولي بتهريب المخدرات والمتاجرة بها. بالتنسيق مع النيابة تم تمديد الاختصاص إلى ولايتين مجاورتين. حيث تم تفتيش مساكن المتورطين وتوقيفهم من بينهم شخصين من جنسية أجنبية

كما تم بعد استكمال الإجراءات القانونية ضد المتورطين إنجاز ملف قضائي بتهمة جناية حيازة ونقل المخدرات “كيف معالج”. قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة، إستراد المخدرات بطريقة غير مشروعة. بالإضافة كذلك إلى التهريب على أعلى درجة الذي يشكل تهديدا على الأمن والصحة العمومية. ليتم تقديمهم بموجبه أمام النيابة أين أصدر في حقهم أمر إيداع.

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البيض: توقيف 5 أشخاص و حجز أوراق نقدية مزوّرة

حجزت مصالح الأمن الحضري الأول بأمن ولاية البيض سبعة أوراق مزورة من فئة 2000 دج من العملة الوطنية مع توقيف خمسة أشخاص بعد توقيف مركبة سياحية و على متنها أربعة أشخاص. وبعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على الأوراق النقدية المزورة و مبلغ مالي قدره 14000 دج حسب بيان لذات المصالح. وأضاف ذات البيان أنه وبعد فتح تحقيق في القضية تم توقيف الفاعل الرئيسي. وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية و جنح تزوير. وتقليد و تزييف أوراق نقدية ذات سعر قانوني، أين تم حبس إثنين منهم والرقابة القضائية للآخرين.

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