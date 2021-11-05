البيض: تفكيك شبكة مختصة في تزوير النقود وحجز 80 مليون سنتيم مزوّرة

تمكن الأمن الحضري الأول بأمن ولاية البيض، من تفكيك شبكة وطنية متكونة من ستة أشخاص من بينهم امرأة. مختصة في تزوير النقود.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه ضمن الشبكة إمرأة وشخصين من ولايات أخرى. عثر بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم من العملة الوطنية المزورة من فئة 2000 دج.

وأضاف البيان، أن تفاصيل القضية تعود إلى معلومات تحصل عليها عناصر الأمن الحضري الأول. تفيد بوجود شبكة متكونة من عدة أشخاص بصدد ترويج عملة مزورة.

خلال العملية وضعت خطة، تم على إثرها توقيف الفاعل الرئيسي بإحدى أحياء المدينة وبحوزته ورقتين نقديتين من فئة 2000 دج. بالتنسيق مع النيابة تم تفتيش مسكنه، ليتم العثور على 80 مليون سنتيم من العملة الوطنية مزورة.

كما تم العثور وحجز أجهزة إعلام ألي متمثلة في حاسوب محمول، و آلتين لتقطيع الورق المهيئ للتزوير. وماسح ضوئي وآلة ناسخة، و آلة طباعة ملونة .

في نفس السياق، تم توقيف أربعة أشخاص آخرين من بينهم إمرأة. مع القيام بعملية تفتيش ثانية لمحل بيع الهواتف النقالة بإحدى شوارع المدينة.

أين تم العثور على وحدة مركزية، حاسوب محمول وآلة مخصصة لحساب العملة. أدى إلى توقيف الشخص المشتبه فيه.

بعد استكمال التحقيق تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و 60 سنة قدم بموجبه أمام النيابة.

كما وجهت لهم تهم تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب، جناية و جنح تزوير العملة الوطنية. مع حيازة أدوات معدة لصناعتها مع المشاركة و عدم التبليغ عن جناية.

بالمقابل تم إيداع شخصين الحبس المؤقت. والرقابة القضائية لباقي المتهمين.

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