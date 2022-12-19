البيض: تفكيك عصابة أحياء قامت بإختطاف شابة

قامت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض. بشل وتفكيك نشاط عصابة أحياء تتكون من 8 أشخاص مسبوقين قضائيا من بينهم فتاة، تتراوح أعمارهم مابين 25 و42 سنة.

وحسب أمن البيض، فقد قامت العصابة بإختطاف فتاة تبلغ من العمر21 سنة. بالتهديد والعنف مع توافر ظرفي الليل واستحضار مركبة.

وتعــود حيثيات القضية ، إثــر تلقي بلاغ عن طريق الرقم الأخضر 1548. مفاده تعرض إمرأة للإختطاف من حي سكني بوسط مدينة البيض.

وعليه تم تحديد هوية المشتبه فيهم ووضع خطة أمنية أسفرت عن تحرير الضحية. مع ضبط واسترجاع أسلحة بيضاء من مختلف الاصناف والاحجام.

كما تم حجز 35 قرص من المؤثرات العقلية من نوع اكستازي ومبلغ مالي معتبر قدره 39 مليون سنتيم. ومبلغ بالعملة الأجنبية يقدر بـ 700 أورو.

بعد استكمال الإجراءات القانونية ، تم انجاز ملف قضائي بخصوص القضية. وتقديم الأطراف امام النيابة المختصة أين صدر في حقهم أمر بالإيداع بالمؤسسة العقابية.