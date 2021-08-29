البيض: تنصيب والي الولاية الجديد

جرت صباح اليوم الأحد بقاعة المجلس الشعبي الولائي بولاية البيض مراسيم تسليم واستلام المهام بين فريد محمدي الوالي الجديد للولاية. وكمال توشن الوالي السابق وذلك في إطار الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة يوم الأربعاء الماضي.

حيث حضر مراسيم التنصيب السلطات الأمنية والمدنية وممثلي جمعيات محلية. هذا وقال فريد محمدي خلال كلمته انه سيسعى جاهدا لتدعيم المسار التنموي بالولاية. داعيا مسؤولي الجهاز التنفيذي والجمعيات المحلية إلى الإنخراط في هذا المسار. لتقديم خدمة عمومية أكثر تطورا وتحسين أداء المرافق العامة. وكذا المنتخبين وممثلي الشعب وأطياف المجتمع المدني مرافقة مصالحه. من اجل إبلاغ صوت المواطن ومشاكله والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لها مؤكدا على ضرورة تكاثف جهود الجميع للنهوض بالولاية.