البيض.. تواصل عملية البحث عن شخص مفقود

تتواصل للأسبوع الثاني بولاية البيض عملية البحث عن شخص مفقود (ش،س) يبلغ من العمر 45 سنة. اختفى يوم 29 من شهر ديسمبر المنصرم، وينحدر من بلدية الكراكدة.

عملية البحث بدأت في الأيام الماضية انطلاقا من سد بريزينة بعد ورود معلومات تفيد برؤيته هناك، آخرَ مرة بعد اختفائه.

العملية شارك فيها عشرات المواطنين من الكراكدة وبريزينة والمناطق المجاورة. بمعية مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية، من خلال تمشيط عديد المناطق، لا سيما ضواحي السد، دون وجود أي أثر له إلى غاية اليوم.

علمًا أن الشخص المفقود يعاني من اضطرابات نفسية دورية، حسب المعلومات المتحصل عليها.

هذا، وتدخلت صبيحة اليوم فرقة الغطاسين التابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية، مدعمة بالوحدة الثانوية للحماية المدنية ببريزينة، من أجل البحث عن الشخص المفقود على مستوى سد بريزينة.

وتم تسخير لهذه العملية، زورق نصف مطاطي، 3 غطاسين، سيارتي إسعاف، وسيارة اتصال.