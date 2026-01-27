البيض: تورط 3 سائقين وقابض حافلة لنقل المسافرين في حيازة الكيف المعالج

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ بأمن ولاية البيـض. من إحباط عملية تمرير كمية من المخدرات يقدر وزنها قرابة 2 كلغ على متن حافلة لنقل المسافرين.

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية البيض، فإن العملية جاءت على إثر نقطة مراقبة فجائية لعناصر ذات الفرقة، للمركبات العابرة بإقليم مدينة بوعلام، أين تم توقيف حافلة لنقل المسافرين لفائدة خط الولايات الجنوبية و بعد التفتيش الدقيق للحافلة تم العثور على كمية من المخدرات (الكيف المعالج) يقدر وزنها 1970 غرام مخبئة بإحكام بالصندوق الخاص بمستلزمات سيرها.

وأضاف البيان، أن التحريات التي باشرتها المصلحة المحققة بينت تورط 03 سواق رفقة القابض الذي لا يزال في حالة فرار .

بعد استيفاء كافة الإجراءات، أنجز ملف إجراء قضائي، قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة البيض حسب ذات البيان.