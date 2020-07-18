البيض.. توزيع 120 ألف قناع واقي لمواجهة وباء كورونا

بلغ عدد الأقنعة الواقية التي تم توزيعها من طرف مصالح ولاية البيض منذ بداية حملات التحسيس والوقاية ضد وباء كورونا أزيد من 120 ألف قناع واقي.

وأفاد به الوالي كمال توشن اليوم السبت على هامش لقاء جمعه بمدراء المؤسسات الصحية ورؤساء المجالس الطبية بالولاية للاستماع إلى انشغالات مهنيي القطاع خاصة ما تعلق بظروف العمل والتكفل بمرضى “كوفيد-19.

وقال والي الولاية أن عملية توزيع الأقنعة الواقية لا تزال متواصلة سعيا لتعميم استعمالها للحد من تفشي الوباء، لا سيما بالتنسيق مع مختلف الفاعلين على غرار الجمعيات، بالإضافة إلى حملات التعقيم التي بلغت 1.600 عملية عبر بلديات الولاية والتي لا تزال متواصلة.

كما أكد أن الانشغالات التي تم طرحها من طرف القائمين على هذه المؤسسات الصحية خلال هذا اللقاء سيتم العمل على التكفل بها، منها ما تعلق بتوفير العتاد والتجهيزات الطبية الضرورية ووسائل النقل الخاصة بالفرق المكلفة بمكافحة الوباء وكذا غيرها من النقائص التي سيتم التكفل بها ضمن الميزانية الإضافية للولاية.

وأشار كمال توشن أنه سيتم السهر على توفير ظروف العمل المواتية لمختلف الفرق المكلفة بالتحقيقات الوبائية بالتنسيق مع المصالح الأمنية، خاصة ما تعلق بعملية الحماية والمرافقة الأمنية لهذه الفرق الطبية مشيرا الى أن عدد الأسرة المسخرة حاليا للتكفل بالمصابين بالوباء عبر مختلف المؤسسات الصحية تتجاوز 95 سريرا “وهو عدد مقبول حاليا وسيتم العمل على رفعه في حالة تطور الوضعية الوبائية بالولاية”.