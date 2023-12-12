البيض: توقيف إمرأة وشقيقها يروّجان الأقراص المهلوسة

تمكنت فرقة قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بأمن ولاية البيض، من توقيف إمرأة تنحدر من ولاية الجزائر العاصمة رفقة شقيقها. يقومان بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية على مستوى مقر إقامتهما بمدينة البيض.

وحسب بيان لذات المصالح فإن حيثيات القضية تعود على إثر معلومات وردت إلى المصلحة. مفادها وجود امرأة تبلغ من العمر 26 سنة تقوم بترويـج و تخزين المخدرات و المؤثرات العقلية بإستغلال مسكنها العائلي.

عليه قامت الضبطية القضائية بالأمن الحضري باخطار النيابة و باستصدار إذن بالتفتيش لمسكن سالفة الذكر، أين كانت نتائجه إيجابية. حيث تم العثور على 40 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع برقابالين 300 ملغ أجنبية الصنع. كما تم توقيف شقيقها التوأم هذا الأخير بعد سماعه على محضر رسمي صرح أن كمية المؤثرات العقلية المضبوطة ملكه وتخصه.

ليتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما، قدما بموجبه أمام نيابة محكمة البيض. التي أمرت بايدعهما الحبس المؤقت.