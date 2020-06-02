 البيض: توقيف المتورطين في حيازة 150 قرص مهلوس وسلاح أبيض

أخبار الجزائر
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 البيض: توقيف المتورطين في حيازة 150 قرص مهلوس وسلاح أبيض
بقلم لعرج بن رمضان

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية البيض من حجز كمية من الأقراص المهلوسة والمقدرة بـ 150 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.

أين تحصلت عناصر الأمن الحضري الأول على معلومات تفيد بحيازة أحد الأشخاص لكمية من الأقراص المهلوسة على مستوى مسكنه العائلي.

أين تم وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض تفتيش مسكنه أين عثر على الكمية المذكورة من الأقراص المهلوسة وسلاح أبيض محظور ومبلغ مالي من عائدات الترويج.
بعد استكمال التحقيق في شأن القضية تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورط وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض.


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