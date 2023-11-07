البيض: توقيف جماعة أشرار تسرق النحاس وحجز أزيد من 06 قناطير

أطاحت قوات الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدائرة بوعلام بالبيض. بجماعة أشرار متكونة من 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و 34 سنة. مختصة في سرقة وتهريب الكوابل النحاسية باستعمال مركبة مع حجز أكثر من 06 قناطير منها.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن العملية جاءت إثر توقيف شاحنة من نوع دايهاتسو. وعند مراقبتها و تفتيشها تبين وجود أكياس مموهة ومخبأة بإحكام في مقدمة الصندوق الخلفي للشاحنة. حيث بعد تفقدها تم العثور بداخلها على كوابل نحاسية يقدر وزنها بــ603 كلغ .

فيما مكنت التحريات التي باشرتها الفرقة في القضية من توقيف إثنان آخران مع حجز مبلغ اكثر من 50 مليون سنتيم. وبعد التحقيق معهم بين أن أفراد العصابة يقومون بسرقة الكوابل و شراء مادة النحاس المسروقة مع تهريبها ونقلها من الصحراء الى المدن الداخلية للمتاجرة فيها.

تم اجراء ملف اجراء قضائي ضد المشتبه فيهم احيلوا بموجبها امام نيابة محكمة دائرة بوعلام بالبيض التي أمرت بايداع المشتبه فيهم الحبس المؤقت حسب ذات البيان