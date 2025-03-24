البيض: توقيف جماعة إجرامية سطت على مركز بريدي ببوقطب

تمكنت مصالح أمن دائرة بوقطب بأمن ولاية البيض، من توقيف جماعة أشرار تتكون من 04 أشخاص. تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 سنة، تورطوا في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة من داخل ملحقة بريد الجزائر. متبوع بالإعتداء باستعمال سلاح أبيض وسرقة مبلغ مالي.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيـات القضية تعود على إثر نداء من قاعة الإرسال تفيد طلب تدخل على مستوى المركز البريدي ببوقطب. الذي تعرض خلاله قابض البريد إلى إعتداء من قبل ملثمين بواسطة أسلحة بيضاء. مع سرقة 58 مليون سنتيم من صندوق البريد.

وأضاف البيان، أن التحريات التي باشرتها المصلحة بمساعدة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبي.ض باستغلال مسرح الجريمة الذي تم العثور به على نصف ورقة نقدية لفئة 1000دج مرقمة. بالإضافة كذلك إلى حقيبة يدوية تعود لأحد المشتبه فيهم. حيث أن كاميرات المراقبة المحاذية للمركز البريدي ، تم التوصل الى 04 أربع أشخاص مشتبه فيهم مع تحديد هوياتهم.

مواصلة التحقيق في القضية مكن باستغلال الجانب الاستعلاماتي من توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم. حيث أفضت مع تفتيش مساكنهم أين أفضت إلى استرجاع 50 مليون سنتيم كان مخبأة جزء منها بحذاء أحدهم المستعمل في عملية السرقة. النصف الثاني للورقة النقدية التي تركت بمسرح الجريمة مع استرجاع الاغراض المستعملة في عملية السطو

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقطب. فيما لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف المشتبه فيه الرابع.

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