البيض: توقيف سائق حافلة لنقل المسافرين في حالة سكر وايداعه الحبس

تمكنت مصالح الأمن العمومي التابعة لأمن دائرة بوقطب بالبيض بحر الأسبوع الفارط من توقيف سائق حافلة لنقل المسافرين تشغل خط “سيدي بلعباس -البيض”. كان يقوم باحتساء المشروبات الكحولية وهو يقود الحافلة محملة بالركاب.

وحسب بيان لمصالح الأمن بالبيض، فإن القضية جاءت إثر اتصال ورد لذات المصالح الأمنية من قبل أحد المسافرين. الذين كانوا على متن الحافلة التي كانت تُقلهم إلى مدينة البيض. يفيد أن سائق الحافلة يقوم باحتساء الكحول علانية.

وقد تم وضع خطة أمنية تم على إثرها توقيف الحافلة على مستوى الحاجر الثابت بمدخل مدينة بوقطب. بعد مراقبة سائقها، تم العثور أمام مقعده على قارورتين من المشروبات الكحولية. فيما جرى العثور على كمية أخرى تقدر بــ24 وحدة مخبأة داخل مخبأة مع أمتعة الركاب.

وأضاف البيان، أنه مواصلة للتحقيق مع سالف الذكر الذي يبلغ من العمر 44 سنة وينحدر من ولاية البيض. حيث جرى إخضاعه لجهاز زفر الهواء والتي كانت نتائجه إيجابية، فيما تم نزع عينيتن من الدم أرسلت إلى المخبر الجهوي للشرطة.

عن قضية القيادة في حالة سكر، تعريض حياة المواطنين للخطر، حيازة المشروبات الكحولية و النقل بدون رخصة. تم إنجاز ملف اجراء قضائي ضده أحيل بموجبه أمام نيابة محكمة بوقطب. التي أمرت بايداعه الحبس.