البيض: توقيف سبعيني رفقة ابنه يتاجران في الأقراص المهلوسة

تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بأمن ولاية البيض. من توقيف سبعيني رفقة ابنه متورطان في قضية المتاجرة بالمؤثرات العقلية مع حجز قرابة 2000 كبسولة من نوع بريقابالين.

وحسب بيان لمصالح الأمن بالبيض، فإن القضية تم معالجتها خلال الأسبوع الفارط، على إثر معلومات واردة إلى عناصر الفرقة تفيد أن أحد الأشخاص ينحدر من ولاية مجاورة. بصدد إدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قصد ترويجها داخل مدينة البيض.

وعليه قامت عناصر الفرقة بوضع خطة أمنية تم من خلالها توقيف المركبة، أين عثر على متنها سبعيني رفقة ابنه. بعد إخضاعه لعملية التفتيش ضبط بحوزته كمية من المؤثرات العقلية. فيما تم العثور على الكمية الأخرى مخبأة بإحكام بباب المركبة، أين تمّ تحويلهم إلى مقر المصلحة مع فتح تحقيق في القضية.

بعد إتمام جميع مراحل التحقيق قدما أمام نيابة محكمة البيض بموجب إجراء قضائي، أين أحيل الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة أمر بإيداعهم الحبس المؤقت حسب ذات البيان.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور