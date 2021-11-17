البيض: توقيف شخص وحجز أزيد من 5 كلغ من الكيف المعالج

حجزت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض 5.730 كلغ من الكيف المعالج. كما تم توقيف المتورط البالغ من العمر 24 سنة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود ليوم أمس حيث تم توقيف مركبة، ولدى تفتيشها عثر بداخلها على كمية المخدرات وقرصين من المؤثرات العقلية.

وقد قامت ذات المصالح بتحويل المتورط إلى مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية وفتح تحقيق في القضية

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المتورط أمام نيابة البيض، بتهمة نقل وحيازة المخدرات لغرض المتاجرة مع حيازة مؤثرات عقلية حسب إجراءات المثول الفوري، أين تم إيداعه الحبس.

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