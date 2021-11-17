البيض: توقيف شخص وحجز أزيد من 5 كلغ من الكيف المعالج
حجزت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض 5.730 كلغ من الكيف المعالج. كما تم توقيف المتورط البالغ من العمر 24 سنة.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود ليوم أمس حيث تم توقيف مركبة، ولدى تفتيشها عثر بداخلها على كمية المخدرات وقرصين من المؤثرات العقلية.
وقد قامت ذات المصالح بتحويل المتورط إلى مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية وفتح تحقيق في القضية
بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المتورط أمام نيابة البيض، بتهمة نقل وحيازة المخدرات لغرض المتاجرة مع حيازة مؤثرات عقلية حسب إجراءات المثول الفوري، أين تم إيداعه الحبس.
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تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية البيض من تفكيك جمعية أشرار متكونة من ثلاثة أشخاص، بتهمة السرقة مع توفر ظروف التشديد وحيازة و إخفاء أشياء مسروقة
وحسب بيان لذات المصالح فإن حيثيات القضية المعالجة من قبل مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية البيض تعود ليوم أمس، بعد تلقي المصلحة لشكوى من أحد الضحايا تفيد بسرقة أسلاك كهربائية من داخل مسكنه.
وأضاف ذات المصدر، أن مصالح الأمن ترصدت المتورطين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و51 سنة. وقد تم توقيفهم في حالة تلبس بداخل أحد المساكن بصدد تنفيذ عملية السرقة. حيث تم توجيههم إلى مقر الأمن الحضري الثاني و فتح تحقيق في القضية.
كما تم بالتنسيق مع النيابة تفتيش مسكن أحد المتورطين، أين تم العثور على أسلاك كهربائية وأسلاك الهاتف وعدادات الماء. وبطاريات خاصة بالشاحنات، بوزن حوالي ثلاثة قناطير من مادة النحاس والرصاص.
بعد استكمال الإجراءات تم تقديم المتورطين الثلاثة أمام نيابة البيض، حسب إجراءات المثول الفوري تم إيداع إثنين منهم الحبس.
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