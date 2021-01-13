البيض: توقيف شيخ متلبسا بممارسة الشعوذة وإيداعه الحبس

تمكنت مصالح أمن دائرة بريزينة بولاية البيض من توقيف شخص يبلغ من العمر 70 سنة بممارسة الشعوذة.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن المشعوذ وجهت له تهمة تدنيس المصحف الشريف، وممارسة طقوس السحر والنصب والإحتيال.

وأضاف البيان، أن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود شيخ يمارس السحر والشعوذة بمنزله.

وبعد تفتيش منزله حسب إذن التفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، تم توقيفه في حالة تلبس.

كما تم وجود إمرأتين برفقته، ليتم حجز مجموعة من الأغراض تستعمل في السحر والشعوذة، ومصحف مدنس .

كما تم حجز مجموعة من كتب السحر والشعوذة وكذا صور لبعض الضحايا.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية ضد المتورط تم إنجاز ملف قضائي بتهمة تدنيس المصحف الشريف، و ممارسة طقوس السحر و الشعوذة والنصب والاحتيال أين تم إيداعه الحبس.