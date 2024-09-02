البيض.. توقيف قابض بريد اختلس أزيد من 6 ملايير سنتيم

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض. من توقيف شخص رفقة آخرين تورطوا في قضية اختلاس أموال خاصة، سوء استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين.

وحسب بيان شرطة البيض، فإن القضية جاءت إثر تقدم إحدى المواطنات إلى أحد مراكز البريد بمدينة البيض، لتفقُد رصيدها عبر حساب دفتر الاحتياط ببريد الجزائر والمقدر بــ400 مليون سنتيم، لتتفاجأ بخلوّه من أي رصيد مالي.

وبعد إخطار النيابة المختصة، تم فتح تحقيق في القضية، أين تم اكتشاف أن القابض الرئيسي للمركز البريدي ذاته يقوم بعمليات غير قانونية في الحسابات البريدية للزبائن بغير علمهم.

تمثلت في استخراج ودفع مبالغ مالية جد معتبرة لحسابات الضحايا باستغلاله بطاقات التصديق والأختام الخاصة لأعوان الشباك العاملين معه.

كما أفضت التحقيقات إلى أن هدا الأخير يقوم بإخفاء دفاتر التوفير والاحتياط الحقيقية للزبائن واستبدالها بدفاتر أخرى غير مفعلة. على مستوى النظام الآلي للبريد مع إيهامهم بأرصدة غير حقيقية.

ومواصلة للتحقيق، تم التوصل إلى 44 ضحية بمبلغ إجمالي مختلس قدره أكثر من 6 ملايير سنيتم.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه رفقة آخرين. عن قضية التزوير واستعمال المزور في وثائق مصرفية. اختلاس أموال خاصة، إساءة استغلال الوظيفة والمنصب عمداً، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. الإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال خاصة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، النصب باستعمال طرق احتيالية.

أحيلوا بموجبها أمام نيابة محكمة البيض التي أمرت بإيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت. فيما استفاد 4 آخرون من الرقابة القضائية، وبقي اثنان آخران في حالة فرار.