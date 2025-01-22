البيض: توقيف مسبوق قضائيا متورط في عدة قضايا سرقة

تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة بريزينة بالبيض من توقيف شخص خطير مسبوق قضائيا، يبلغ من العمر 35 سنة. متورط في عدة قضايا إجرامية تخص السرقة.

وحسب بيان لمصالح الأمن بالبيض، فإن العملية جاءت إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين تفيد تعرض دراجته للسرقة. وعليه تم تكثيف عملية البحث والتحري أين تم تحديد هوية المشتبه فيه في عملية السرقة. حيث بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض واستصدار إذن بتفتيش مسكنه تم العثور على العديد من المسروقات مخبأة بواحة مسكنه متمثلة في مجموعة من قطع غيار دراجات نارية مسروقة، أجهزة إعلام ألي ، اسلحة بيضاء محظورة، أجهزة منظار مصنفة ضمن أجهزة حساسة، مضخات مائية من الحجم الكبير.

تم انجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه أحيل بموجبها أمام نيابة محكمة البيض التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت حسب ذات البيان.

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