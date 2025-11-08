البيض: توقيف مسبوق يُروج لمحتوى منافي للآداب بفايسبوك

تمكنت فرقة مكافحة الجرائموالسيبرانية بأمن ولاية البيض (BLCC)، من توقيف شخص تورط في قضية إنشاء صفحة إلكترونية عبر الموقع الرسمي للفايسبوك تروج لمحتويات مخلة بالحياء، و تحرض على سلوكيات منافية للآداب العامة.

وحسب بيان لذات المصالح الأمنية فإن العملية عولجت بحر هذا الاسبوع اثر رصد الفرقة عبر موقع الفايسبوك، لنشاط صفحة لكترونية، تحمل اسماً مستعارا، تقوم بنشر وعرض مناشير وصور مخلة بالاداب العامة وتحرض على ارتكاب الفسق الانحلال الأخلاقي.

وأضاف البيان أن التحريات التقنية التي باشرتها الفرقة المختصة تحت اشراف النيابــة المختصة إقليميا مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه البالغ من العمر 41 سنة ، مسبوق قضائيا و ينحدر من إحدى دوائر الولاية، اين تم اعداد خطة أمنية محكمة مكنت من توقيفه.

وقد تم إنجاز ملف اجراء قضائي ضد المشتبه فيه، قدم بموجيه امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأبيض سيد الشيخ، حسب البيان.