البيض: توقيف مشعوذة تمارس النصب والاحتيال عن طريق السحر

تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بأمن ولاية البيض من توقيف إمرأة تبلغ من العمر 60 سنة تنحدر من ولاية البيض. تورطت في النصب والاحتيال وسلب مال الغير بممارسة أعمال الشعوذة وتدنيــس المصحف الشريف.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية جاءت استغلالا لمعلومة تُفيد توافد الأشخاص على منزل إحدى النساء. تدعي قضاء حاجاتهم باستعمال الشعوذة مقابل مبالغ مالية.

وأضاف البيان أن التحريات التي باشرتها المصلحة في القضية بعد إخطار النيابة، مكنت من تفتيش المسكن. أين تم العثور على طلاسم وكتب ومصاحف قرانية مدنسة وأوراق نقدية ممزقة. صور وملابس مستعملة لأشخاص تستعمل في أغراض الشعودة.

ومواصلة للتحقيق في القضية، تبين أن سالفة الذكر تقوم بالنصب على ضحاياها، خاصة فئة النساء. منهم باستغلال حاجاتهم من خلال إيهامهم بأساليب الشعودة وكتابة الحروز والطلاسم الكاذبة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيها قُدمت بموجبه أمام نيابة محكمة البيض التي أمرت بإيداعها الحبس المؤقت، حسب ذات البيان.