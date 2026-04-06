البيض: توقيف مشعوذ ينصب على ضحاياه عبر الفايسبوك

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض، من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة. متورط في أعمال السحر والشعوذة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان لذات المصالح الأمنية فإن القضيـة عولجت بتاريخ 25/03/2026 اثر رصد عدة مناشير عبر منصة الفايسبوك تدعوا إلى أعمال السحر والشعوذة. حيث أفضت التحريات إلى تحديد هوية المشتبه فيه .

وأضاف البيان، أن التحقيق في القضية بين أن سالف الذكر له سوابق في النصب على الجمهور. باستعمال طقوس السحر والشعوذة من خلال استغلال حاجاتهم وإيهامهم بقضائها.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي حسب ذات البيان.