البيض: توقيف 11 شخصا بتهمة تكوين جماعة أشرار تمتهن سرقة المواشي

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبيض من وضع حد لنشاط مجموعة أشرار تمتهن السطو على مربي المواشي مستغلين ظرف الليل.

كما تعمل العصابة على اختيار ضحاياها من كبار السن خاصة بالأسواق الأسبوعية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه تم توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 20 و60 سنة واسترجاع أكثر من 80 رأس من الغنم والعجول.

كما تم حل 10 قضايا من بينهم قضية الإعتداء على عائلة منعزلة في بوقطب ليلا ، كما تم حجز أسلحة بيضاء ومعدات تستعمل في عمليات السطو والسرقة.

أين تم تقديم المعنيين أمام السادة وكلاء الجمهورية بكل من محكمة بوقطب، البيض والأبيض سيد الشيخ بتهمة جنحة سرقة المواشي بالتعدد باستحضار مركبة تحت ظرف الليل.