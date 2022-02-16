البيض: توقيف 12 شخصا بتهمة الإتجار بالأشخاص وتهريب البشر

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن البيض متمثلة في الفرقة الجنائية، من الاطاحة بشبكة إجرامية منظمة متكونة من 12 شخص مشتبه فيه بالإتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين عبر الاقليم البحري.

وينحدر المشتبه فيهم، من ولاية البيض ومختلف ولايات الوطن من بينهم رعية أجنبية وفتاة.

وتقوم هذه الشبكة بالإتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين عبر الاقليم البحري حسب ما أفاد به بيان لمصالح الأمن بالبيض.

وتمت العملية، بالتنسيق مع النيابة المختصة، حيث تم تمديد الاختصاص إلى بعض الولايات الساحلية.

ليتم توقيف كل أفراد الشبكة الاجرامية مع حجز 3 مركبات وسفينة نزهة ومعدات بحرية لغرض الهجرة غير الشرعية.

وبعد استفاء كافة الاجراءات القضائية تم تقديم جميع الاطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض. تحت الوصف الجزائي الاتجار بالأشخاص مع تهريب المهاجرين عبر الاقليم البحري في اطار جماعة اجرامية متظمة عابرة للحدود الوطنية.

طالع أيضا:

أفارقة يتنكرون بالحجاب و “الماكياج” لتهريب البشر والكوكايين

كما هزت قضية مشابهة الرأي العام بالجزائر، والتي انكشفت خيوطها في مستهل الشهر الجاري. حيث تمكنت فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر. بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا من معالجة قضية نوعية كان أبطالها أفارقة رفقة جزائريين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية تتمثل في الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة من نوع الهرويين والكوكايين. كما تتكون الشبكة من 13 مشتبه فيه. ثلاث منهم من جنسية جزائرية و 10 من جنسية أجنبية تتراوح أعمارهم مابين 20 و 45سنة.

الشبكة كانت تقوم بتهريب الأشخاص عن طريق التمويه بلباس نسوي

كما أضاف البيان، أن التحريات بيّنت أن الشبكة كانت تقوم بتهريب الأشخاص عن طريق التمويه بلباس نسوي مع وضع مساحيق تجميل. حيث يقومون بإخفاء وتمرير مادتي الكوكايين. عن طريق ابتلاعها في شكل كبسولات ليتم بعدها استخراجها عن طريق الفضلات تم مزجها بمواد صيدلانية وترويجها في الوسط الحضري بما يعرف بمادة “الشوشنا”.

وتتكون هذه الشبكة من 14 مشتبه فيه، أربعة منهم من جنسية جزائرية و10 أخرين من جنسية أجنبية تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 45 سنة. حيث وبعد عرض المشتبه فيهم على الطاقم الطبي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا. كما بينت الفحوصات وجود أجسام غريبة داخل أحشائهم ليتم إستخراجها من قبل ذات المصالح.

كما أسفرت العملية عن ضبط وحجز 780 غ من الهيرويين، 670غ من الكوكايين، 50غ من القنب الهندي، سيارتين ،13 هاتف نقال ،مبلغ مالي يقدر بـ 86000 دينار جزائري و 100 أورو. مواد صيدلانية ومعدات تستعمل في المزج التحضير للمخدرات.

كما قامت ذات المصالح بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية بتقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. عن تهمة جناية استيراد المخدرات والاتجار بها بطريقة غير مشروعة. التهريب مع الإتجار بالبشر. وتهريب مهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة، إيواء ونقل مهاجرين غير شرعيين.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp