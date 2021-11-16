البيض: توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من النحاس وعدادات الماء
تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية البيض من تفكيك جمعية أشرار متكونة من ثلاثة أشخاص، بتهمة السرقة مع توفر ظروف التشديد وحيازة و إخفاء أشياء مسروقة
وحسب بيان لذات المصالح فإن حيثيات القضية المعالجة من قبل مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية البيض تعود ليوم أمس، بعد تلقي المصلحة لشكوى من أحد الضحايا تفيد بسرقة أسلاك كهربائية من داخل مسكنه.
وأضاف ذات المصدر، أن مصالح الأمن ترصدت المتورطين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و51 سنة. وقد تم توقيفهم في حالة تلبس بداخل أحد المساكن بصدد تنفيذ عملية السرقة. حيث تم توجيههم إلى مقر الأمن الحضري الثاني و فتح تحقيق في القضية.
كما تم بالتنسيق مع النيابة تفتيش مسكن أحد المتورطين، أين تم العثور على أسلاك كهربائية وأسلاك الهاتف وعدادات الماء. وبطاريات خاصة بالشاحنات، بوزن حوالي ثلاثة قناطير من مادة النحاس والرصاص.
بعد استكمال الإجراءات تم تقديم المتورطين الثلاثة أمام نيابة البيض، حسب إجراءات المثول الفوري تم إيداع إثنين منهم الحبس.
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البيض: تفكيك شبكة مختصة في تزوير النقود وحجز 80 مليون سنتيم مزوّرة
البيض: تفكيك شبكة مختصة في تزوير النقود وحجز 80 مليون سنتيم مزوّرة
تمكن الأمن الحضري الأول بأمن ولاية البيض، من تفكيك شبكة وطنية متكونة من ستة أشخاص من بينهم امرأة. مختصة في تزوير النقود.
وحسب بيان لذات المصالح، فإنه ضمن الشبكة إمرأة وشخصين من ولايات أخرى. عثر بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم من العملة الوطنية المزورة من فئة 2000 دج.
وأضاف البيان، أن تفاصيل القضية تعود إلى معلومات تحصل عليها عناصر الأمن الحضري الأول. تفيد بوجود شبكة متكونة من عدة أشخاص بصدد ترويج عملة مزورة. تم على إثرها توقيف الفاعل الرئيسي بإحدى أحياء المدينة وبحوزته ورقتين نقديتين من فئة 2000 دج. بالتنسيق مع النيابة تم تفتيش مسكنه، ليتم العثور على 80 مليون سنتيم من العملة الوطنية مزورة.
في نفس السياق، تم توقيف أربعة أشخاص آخرين من بينهم إمرأة. ليتم إيداع شخصين الحبس المؤقت. والرقابة القضائية لباقي المتهمين.
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