البيض: توقيف 4 أشخاص سرقوا 6 قناطير من أعلاف الماشية والدواجن

تمكنت مصالح الأمن بولاية البيض من الإطاحة بجمعية أشرار تتكون من 4 أشخاص مختصة في السرقة خلال الليل. أين تمكنوا من سرقة أكثر من 6 قناطير من أعلاف الماشية والدواجن.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن العملية جاءت في إطار محاربة الإجرام بالولاية. حيث تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة الرقاصة بأمن ولاية البيض. من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 55 سنة. في قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة بالتسلق مع توفر التعدد و ظرف الليل و

استرجاع المسروقات.

وأضاف المصدر، أن حيثيات القضية جاءت بعد ضبط شخص مشتبه فيه متلبسا في قضية سرقة أعلاف تغذية الدواجن من محل لبيع الأعلاف الكائن بالمنطقة. حيث تمثلت المسروقات في 05 قناطير من مادة العلف المخصص للمواشي. بالإضافة كذلك إلى 1.5 قنطار من مادة العلف المخصص لتغذية الدواجن.

وبعد استيفاء كافة مجريات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة البيض. أين صدرت ضدهم أحكام مختلفة.