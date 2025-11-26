 البيض.. توقيف 4 أشخاص وحجز قرابة 12 ألف قرص إكستازي 

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالكاف لحمر في البيض، من تفكيك جماعة منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تمت العملية بناءً على معلومات واردة، مفادها تمرير شحنة من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وخلال العملية، لفت انتباه أفراد السد نزول شخص مترجلاً من سيارة سياحية حاملا حقيبة ظهر وسالكا مسلكًا ترابيًا.

ليتم ملاحقته وتوقيفه، كما تم توقيف سائق السيارة، وبعد تفتيش حقيبة الظهر تم العثور على 11730 قرصًا مخدرًا مصنعًا من نوع إكستازي.

وعلى إثرها، تم توقيف المشتبه فيهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق، حيث تم تم توقيف 4 أشخاص آخرين.

وأسفرت العملية عن حجز 11730 قرصًا مخدرا مصنعًا من نوع إكستازي، توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و44 سنة. وحجز 5 مركبات، مبلغ مالي يفوق 70 مليون سنتيم و9 هواتف نقالة.

بعد استكمال التحقيق، سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.