قناة النهار البيض : جمع جلود الأضاحي..خطوة مهمة لخلق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني بقلم قناة النهار نشر في 22 جوان 2023 - 09:40 شارك غرِّد أرسل 39 0 البيض : جمع جلود الأضاحي..خطوة مهمة لخلق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني رابط دائم : https://nhar.tv/PrG2X اقرأ أيضا مواطن من مستغانم يشيد بمجهودات الأمن بعد إسترجاع سيارته المسروقة بوهران قناة النهار 08 جوان الفريق أول شنقريحة يهنئ الرئيس بالإنتصار الدبلوماسي بفوز الجزائر بالعضوية في مجلس الأمن الدولي قناة النهار 07 جوان توقيف 9 أشخاص وحجز أزيد من قنطارين ونصف من المخدرات قادمة من المغرب قناة النهار 10 جوان قسنطينة: السيدة صباح توزع وجبات خالية من الغلوتين على المترشحين للبكالوريا قناة النهار 14 جوان مترشحة من العاصمة : "المات" لازم نخدمو فيها باش يطلع المعدل قناة النهار 12 جوان صريح جدا: هذا هو أول شخص يتصل به الجزائري عند الحاجة .. قناة النهار 09 جوان شنقريحة: الرهان اليوم هو أن يلتقي الجزائريون كلهم حول ما يجمعهم من تاريخ واحد ومصير مشترك قناة النهار 16 جوان مترشحون للبكالوريا يختارون النثر في اللغة العربية ويجمعون على سهولة الأسئلة قناة النهار 11 جوان وقت التغيير: مايا.. معاقة ذهنيا حلمها أن ترى والدها الذي يعيش في ديار الغربة قناة النهار 07 جوان بكالوريا 2023: أولياء يتجندون لدعم أبنائهم و مقاسمتهم ضغط إمتحانات الباك قناة النهار 15 جوان