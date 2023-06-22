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قناة النهار

البيض : جمع جلود الأضاحي..خطوة مهمة لخلق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني

بقلم قناة النهار
البيض : جمع جلود الأضاحي..خطوة مهمة لخلق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني
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البيض : جمع جلود الأضاحي..خطوة مهمة لخلق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني

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