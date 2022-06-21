البيض: حادث مرور يخلف 15 جريحا

خلف حادث مرور وقع مساء اليوم الثلاثاء إصابة 15 شخص بجروح متفاوتة الخطورة. بالطريق الوطني رقم 47 في شطره الرابط بين البيض وبلدية بوعلام وبالضبط بمنطقة النويدرات.

أين تدخلت مصالح الحماية المدنية ببوعلام لإسعاف ونقل الجرحى إلى العيادة متعددة الخدمات ببوعلام. فيما تم تحويل 11 جريح منهم إلى مستشفى البيض يعانون من كسور واصابات مختلفة.

الحادث تمثل في إصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل خط البيض_بوعلام بحمولة مادة الإسمنت. بعد سقوطها من على مقطورة شاحنة انحرفت على مستوى الطريق الوطني رقم 47 حسب المعلومات المتوفرة.

هذا وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقة لهذا الحادث.