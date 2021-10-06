البيض: حجزأزيد من 2000 قرص مهلوس وتوقيف شخصين

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببوقطب في ولاية البيض. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في البيع والمتاجرة في الأقراص المهلوسة. وحجز 2100 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300مغ

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني بالبيض، فإن وقائع القضية تعود لورود معلومات إلى قائد الفرقة الاقليمية ببوقطب مفادها وجود كمية من الأقراص المهلوسة على متن سيارة سياحية. أين تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف السيارة وعلى متنها شخصين. وبعد تفتيشها تم العثور على كمية الأقراص المذكورةمخبأة بإحكام داخل المركبة

وقد تم توقيف المعنيين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة .وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقطب.

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