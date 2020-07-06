البيض.. حجز أزيد من 1 كلغ ونصف من الكيف المعالج

حجزت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بريزينة التابعة لأمن ولاية البيض، كمية من المخدرات قدرت بـ1 كلغ و777.03 غرام من الكيف المعالج.

تعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات لذات الفرقة مفادها حيازة شخصين لكميات معتبرة من المخدرات، قصد البيع مخبئة بمسكينهما.

وبعد استغلال المعلومات تم إعداد خطة محكمة بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض أين كللت بعد تفتيش مسكني المشتبه فيهما بتوقيف أحدهما يبلغ 39 سنة وحجز 1كلغ و777.03 غرام من الكيف المعالج في حين المشتبه فيه الثاني البالغ 40 سنة في حالة فرار.

تم إنجاز ملف قضائي ضدهما عن تهمة حيازة المخدرات لغرض المتاجرة تم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض أين أصدر قاضي الحكم ضد الشخص الموقوف عقوبة 7 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار فيما صدر ضد المشتبه فيه الذي هو في حالة فرار عقوبة 12 حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.