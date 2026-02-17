البيض.. حجز أزيد من 18 كلغ من الكيف وتوقيف شخصين

تمكنت قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض من وضع حد لنشاط جماعة اجرامية متكونة من أربعة 04 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 23 و 43 سنة، وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بــ 18.5 كلغ.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العمليـة جاءت إثر معلومات تفيد حيازة أحد الأشخاص لكمية من الكيف المعالج. بصدد نقلها من إحدى الولايات المجاورة إلى إحدى الولايات الشرقية مرورا بمدينة البيض. عليه وبعد التنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأبيض سيد الشيخ. تم وضع خطة أمنية محكمة كللت بتوقيف شخصين وحجز 180 صفيحة من المخدرات. بمجموع كلي قدره 18كلغ و 502غ من الكيف المعالج، مركبة من نوع بيجو208. و دراجة نارية تستعملان في النقل والترويج.

وأضاف البيان أنه مواصلـة للتحقيق، تم التوصل إلى ممونهم الرئيسي رفقة شخص آخر والمتورط. في قضايا مخدرات، أين جرى حجز آلة لحساب النقود و مبلغ مالي كعائدات الإجرام.

تم انجاز ملف إجراء قضائي أحيل بموجبه المشتبه فيهما أمام نيابة محكمة الأبيض سيدي الشيخ. التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف ممونهم و رفيقه في القضية حسب البيان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور