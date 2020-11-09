البيض: حجز أزيد من 2 كلغ كيف معالج

حجزت مصالح أمن دائرة الشلالة بالبيض كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 2 كلغ و400غ، كما أوقفت شخص يبلغ من العمر 42 سنة ينحدر من ولاية البيض.

وتعود حيثيات القضية إلى لفت إنتباه ذات المصالح شخص معتاد الإجرام على متن سيارته مغادرا بإتجاه ولاية النعامة، ليتم ترقب عودته بنصب حاجز مراقبة بالمدخل الشمالي لدائرة الشلالة.

أين تم توقيف مركبة هذا الأخير وبعد إخضاعه للتفتيش، عثر بحوزته كمية من المخدرات تقدر بــ 2 كلغ و400غ من الكيف المعالج مخبأة بإحكام داخل ملابسه ومبلغ مالي قدره 500 دج.

وبعد إستكمال التحقيق في هذه القضية، تم إنجاز ملف قضائي بموجبه سيقدم المتورط أماموكيل الجمهورية لدى محكمة الأبيض سيد الشيخ .