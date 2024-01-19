البيض: حجز أزيد من 24 ألف وحدة من البيض الفاسد 

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة الابيض سيدي الشيخ بأمن ولاية البيض رفقة مصالح التجارة في خرجة ميدانية مشتركة من حجز كمية معتبرة من البيض.

وحسب بيان لمصالح الأمن، قدرت المحجوزات بأزيد من 24 ألف من مادة البيض الفاسد كانت موجهة للاستهلاك البشري.

وجاءت العملية اثر توقيف عناصر المصلحة لشاحنة تبريد من الحجم الكبير قادمة من احدى الولايات الشرقية.

وبعد مراقبتها تبين انها محملة بمادة البيض منعدمة شروط الحفظ فيما لا يحوز صاحبها على الشهادة الطبية البيطرية.

حيث بعد معاينتها من قبل طبيب التفتيش البيطري للمقاطعة الفلاحية بالأبيض سيدي الشيخ تبين أن الكمية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وتم إنجاز ملف اجراء قضائي ضد المخالف فيما تم اتلاف الكمية المحجوزة على مستوى الردم التقني حسب ذات البيان.