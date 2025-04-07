البيض: حجز أزيد من 4 آلاف قرص مهلوس ببوقطب

تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة بـوقطب بالبيض من وضع حد. لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 06 اشخاص تتراوح اعمارهم بين28و35 سنة، مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وحجز أكثر من 4286 قرص مهلوس من نوع إكستـازي.

وحسب بيان لذات المصالح فإن العملية جاءت بتاريخ شهر جانفي الفارط اثر محاولة توقيف مركبة من نوع رونو سامبل تحمل ترقيم ولاية الجزائر العاصمة على مستوى الحاجز الأمني ببوقطب على متنها مجموعة من الأشخاص، إلا أن سائقها لاذا بالفرار مع رمي كيس بلاستيكي به كمية من المهلوسات قدرت بــ4286 كبسولة من نوع بريغابالين.

وأضاف ذات البيان أن التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية والتي دامت 03 أشهر تحت اشراف النيابة المختصة واستغلالا لمختلف التقنيات الالكترونية مكنت من الوصول وتحديد هوية أفراد الشبكة والبالغ عددهم 06 أشخاص ينحدرون من مختلف ولايات الجهة الغربية و الجنوبية الغربية للوطن أين تم توقيف 04 منهم وحجز المركبة المستعملة في عملية النقل.

أين تم انجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم عن تهمة جناية حيازة وشراء قصد البيع والتخزين للمؤثرات العقلية ونقلها باستعمال وسيلة نقل في اطار جماعة اجرامية منظمة ، التهريب على درجة من الخطورة ماسة بالاقتصاد الوطني والصحة العمومية تم تقديمهم امام نيابة محكمة بوقطب.