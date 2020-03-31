البيض: حجز أزيد من 40 قنطار من المواد الغذائية واسعة الإستهلاك

حجز أفراد الدرك الوطني بالشلالة بمعية أعوان الرقابة بمديرية التجارة بالبيض أزيد من 40 قنطار من المواد الغذائية واسعة الإستهلاك.

خلال العملية تم حجز أكثر من 15 قنطار من مادة السميد والفرينة، أكثر من 24 قنطار من السكر وحوالي قنطار ونصف من الحليب المجفف.

كما أسفرت العملية من ضبط أكثر من 1000 لتر من زيت المائدة0

السلع المحجوزة كانت مخزنة من قبل أحد التجار بالشلالة الذي يمارس النشاط بدون سجل تجاري قار مع غياب تام لشروط النظافة.

أين سيتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الأبيض سيد الشيخ.