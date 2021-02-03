البيض: حجز أزيد من 500 قنطار من القمح والشعير والنخالة

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البيض: حجز أزيد من 500 قنطار من القمح والشعير والنخالة
بقلم لعرج برمضان

حجزت مصالح التجارة بالبيض بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة بوقطب كمية جد معتبرة قدرت بـ 536.05 قنطار من مادة القمح اللين.

بالإضافة إلى حجز السميد والنخالة والشعير كانت موجهة للبيع على أساس مادة علفية على مستوى السوق الأسبوعية ببلدية بوقطب.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمت عملية الحجز بعد خرجة تفتيش ومراقبة لأماكن بيع المواد العلفية بسوق الاسبوعية ببوقطب.

وأسفرت العملية على حجز القمح اللين المكسر جزئيا والفرينة المخصصة للخبز ذات الإستهلاك البشري.

ليتم تحويل المخالفين الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 32و45 سنة إلى أمن الدائرة وإنجاز ملف قضائي ضدهم.

وتوبع المتهمون بتهمة الممارسة التجارية غير الشرعية وإعادة بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية وممارسة نشاط تجاري غير قار.

فيما تم تسليم كمية الأعلاف لمفتشية أملاك الدولة، وإعلام النيابة المختصة إقليما.


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