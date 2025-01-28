البيض: حجز أزيد من 6 قناطير من لحم البقر غير صالحة للاستهلاك

تمكنت شرطة العمران وحماية البيئة بالبيض من حجز كمية من لحم البقر المحلي، والمقدرة بــ640 كيلوغراماً و43 رأس بقر وكمية من الأحشاء.

وحسب بيان لمصالح أمن الولاية، فإن العملية جاءت إثر توقيف مركبة على مستوى الحاجز الأمني بمدخل مدينة البيض طريق سعيدة. بعد مراقبتها، تمت معاينة كمية من لحوم البقر موضوعة بالصندوق الخلفي للمركبة دون أدنى شروط النظافة. وعليه تم إجراء الخبرة الطبية من قبل أعوان مكتب حفظ الصحة البلدي بيّنت أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتم إجراء ملف قضائي ضد المخالف، فيمــا تــم إتـــلاف الكمية المحجوزة حسب البيان ذاته.