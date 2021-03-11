البيض: حجز أزيد من 700 قنطار من القمح اللين المدعم

حجز أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببلدية المحرة بولاية البيض، كمية معتبرة من القمح اللين.

أين قدرت بـ 721 قنطار كانت محملة على متن شاحنتين من الوزن الثقيل.

وحسب بيان لذات المصالح فأن الكمية المحجوزة صالحة للإستهلاك، حيث قام مالكها بتغيير وجهتها الأصلية.

فيما أوضح البيان، أنه تم تسليمها لأملاك الدولة والتحقيق مع 4 أشخاص لهم علاقة بالقضية.

وذلك بجنحة تحويل مادة أولية عن مقصدها الإمتيازي، وجنحة عدم الفوترة بمخالفة القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. بالإضافة إلى جنحة ممارسة نشاط غير قار دون القيد في السجل التجاري.