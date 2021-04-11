البيض: حجز أزيد من 800 لتر من زيت المائدة مخزنة بمستودع لغرض المضاربة

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البيض: حجز أزيد من 800 لتر من زيت المائدة مخزنة بمستودع لغرض المضاربة
بقلم ل ب

حجزت كتيبة الطريق العام لأمن ولاية البيض 844 لتر من زيت المائدة مخزنة على مستوى مستودع لغرض المضاربة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد ورود معلومات مفادها قيام أحد التجار بتخزين زيت المائدة.

وتم حجز الزيت بمخزن محاذي لمحله التجاري الواقع بوسط مدينة البيض، أين تم ضبط كمية من زيت المائدة.

وقدرت الكمية بـ 168 قارورة سعة 5 لتر، وقارورتين سعة 2 لتر مخزنة بطريقة مموهة، قصد المضاربة وتحفيز الإرتفاع الغير مبرر للأسعار، دون حيازته للسجل التجاري الخاص بالمخزن وكذا شهادة التصريح بالمخزن.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وتسليم الكميةالمحجوزة لمصالح أملاك الدولة لولاية البيض.


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