البيض: حجز أسلحة نارية ومواد حساسة وكمية من المخدرات

حجز الأمن الحضري الأوّل بأمن ولاية البيض ، بندقيتي صيد وأجهزة حساسة ومجموعة من الخراطيش.

كما تم حجز كمية من المخدرات مقدرة بـ 18,4 غرام، ومبلغ مالي قدره مليون سنتيم من عائدات الترويج.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية الأولى تعود إلى معلومات تفيد بحيازة أحد الأشخاص لبنادق صيد وأجهزة حساسة .

وتم تفتيش مسكن المشتبه فيه، وعثر على بندقيتي صيد بدون رخصة، ومنظار ميداني و41 خرطوشة عيار 16 و 12 ملمتر وحاملة خراطيش و معدات لتعبئة البارود.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المتورط أمام النيابة، أين أصدر في حقه 06 أشهر حبسا غير نافذ.

وتعود قضية المخدرات لتحصل ذات المصالح على معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات البالغ من العمر 21 سنة.

وبعد تفتيش مسكنه حجز 18,4غرام من المخدرات، ومبلغ مالي قدره 10 ألاف دينار من عائدات الترويج.

وقد تم تقديم المتورط أمام النيابة أين تم إيداعه الحبس عن جناية المتاجرة بالمخدرات.