البيض: حجز أكثر من 23 قنطار من الفرينة والقمح الصلب

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة بوعلام بالبيض من توقيف 03 شاحنات محملة بمادة الفرينة والقمح المدعم. والمقدر وزنها بـــ 23 قنطار.

وحسب بيان لمصالح الأمن بالبيض فإن القضية جاءت اثر عملية مراقبة للسوق الأسبوعي بمدينة بوعلام بولاية البيض. أين تم معاينة 03 شاحنات محملة بأكياس مموهة على شكل أعلاف لبيعها من اجل الاستهلاك الحيواني.

بعد مراقبتها من قبل المصالح التقنية للفلاحة ومديرية التجارة، تبين أنها معبأة بمادتي الفرينة والقمح الصلب، مستغلين في ذلك أصحابها التجار ثمنها المدعم من قبل الدولة وتحويلها عن مقصدها الامتيازي من الاستهلاك البشري إلى الاستهلاك الحيواني.

تم انجاز ملفات إجراء قضائية ضد المخالفين. عن جنحة القيام بممارسات تجارية غير شرعية وانعدام الفوترة.