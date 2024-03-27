البيض: حجز أكثر من 4 آلاف وحدة من مشتقات الألبان غير صالحة

تمكنت شرطة العمران بالتنسيق مع كتيبة التدخل السريع من حجز كمية معتبرة من مشتقات الألبان غير صالحة للإستهلاك. والمقدرة بــ4077 وحدة من مختلف الأشكال والأحجام.

وحسب بيان لذات المصالح فإن العملية جاءت إثر توقيف قوات الشرطة لشاحنة مزودة بنظام التبريد. بعد مراقبتها تبين أنها محملة بمختلف مشتقات الألبان وأن مؤشر التبريد الخاص بمثل هذه الفئة غير مطابق لمعايير شروط حفظ هذه المادة. بعد الاتصال بمصالح التجارة واستخدام الأدوات التقنية تبين أنها غير صالحة للإستهلاك.

عن مخالفة عدم احترام شروط التبريد تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المخالف أرسلت إلى النيابة المختصة بالبيض. فيما تم توجيه الكمية المحجوزة للإتلاف بحضور صاحبها حسب ذات البيان.