البيض: حجز أكثر من 6 قناطير من اللحوم البيضاء وقرابة نصف قنطار من السمك فاسدة

تمكنت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بأمن ولاية البيض نهاية الأسبوع المنصرم من حجز 630 كلغ من اللحوم البيضاء (دجاج)و 49 كلغ من السمك غير صالحة للاستهلاك البشري في عدة عمليات.

وحسب بيان لمصالح الأمن بالبيض فإن العملية الاولى جاءت اثر توقيف عناصر المصلحة لمركبة من نوع كيا خاصة بنقل اللحوم والاسماك، بعد مراقبتها تم العثور على كمية من الدجاج تقدر بـ524 كلغ مشكوك في صلاحيتها، حيث بعد معاينتها من قبل طبيب التفتيش البيطري للمقاطعة الفلاحية بالبيض تبين أن الكمية غير صالحة للاستهلاك البشري.

فيما العملية الثانية جاءت اثر مراقبة لإحدى المحلات التجارية بمدينة البيض رفقة مكتب حفظ الصحة لبلدية البيض تبين أن الكمية المحجوزة والتي تقدر بــ104كلغ ليس بها وسم الطبيب البيطري (غير خاضعة للمراقبة الطبية).

العملية الثالثة تم من خلالها حجز 49 كلغ من السمك بعد عملية مراقبة رفقة أعوان مكتب حفظ الصحة لبلدبة البيض لاحد المحلات التجارية الخاصة ببيع الأسماك واللحوم بعد مراقبتها من قبل الطبيب البيطري تبين انها غير صالحة للاستهلاك البشري.

عن مخالفة الإجراءات الصحية في نقل وعدم الوسم، تم إنجاز ملفات اجراء قضائية ضد المخالفين أرسلت الى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض فيما تم اتلاف الكمية المحجوزة على مستوى الردم التقني لبلدية البيض حسب ذات البيان