البيض: حجز قرابة 03 كلغ من المخدرات داخل حافلة نقل المسافرين

تمكنت مصالح أمن ولاية البيض بالتنسيق مع فرقة مكافحة المخدرات، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة بحوزته كمية من المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد قدرت كمية المخدرات، بـ 2 كلغ و800 غرام كانت بحوزة الشاب.

وأضاف البيان، أن حيثيات القضية تعود لورود معلومات تفيد بمرور شحنة من المخدرات متجهة إلى إحدى الولايات الشرقية.

وفي سياق العملية تم توقيف حافلة لنقل المسافرين، وبعد تفتيش دقيق لأمتعة الركاب تم العثور على المخدرات داخل حقيبة ظهر.

وقد تم تحويل المتورط لمقر أمن الولاية، وفتح تحقيق في القضية التي أسفرت عن توقيف شريكين آخرين.

وتتراوح أعمارهما بين 35 و 29 سنة ينحدران من إحدى الولايات الشرقية.

بعد استكمال الإجراءات، تم إنجاز ملف قضائي بتهمة حيازة المخدرات من أجل المتاجرة والاستهلاك.

وأضاف المصدر، أنه تم إيداع المشتبه فيهم الحبس، بعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض.