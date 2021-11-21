البيض: حجز قرابة 04 كلغ من المخدرات وتوقيف 3 متورطين

أوقفت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية البيض ثلاثة أشخاص على مستوى دائرة الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض. وحجزت كمية من المخدرات “كيف معالج” قدرت بـ 03 كلغ و 960 غرام.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية المعالجة من قبل فرقة مكافحة المخدرات التابعة

للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض تعود لمعلومات مؤكدة تفيد بوجود شبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات.

كما قامت ذات المصالح، بدوريات على مستوى دائرة الأبيض سيدي الشيخ، كللت بتوقيف الفاعل الرئيسي البالغ من العمر 39 سنة، وبحوزته كمية المخدرات.

وأضاف ذات البيان، أنه تم تكثيف البحث لتوقيف شخصين أخرين تتراوح أعمارهما بين 31 و 29 سنة.

وبعد استكمال الإجراءات تم تقديم المتورطين الثلاثة بتهمة نقل وحيازة المخدرات لغرض المتاجرة أمام نيابة الأبيض سيدي الشيخ أين تم إيداعهم الحبس .

طالع أيضا

البيض: توقيف شخص وحجز أزيد من 5 كلغ من الكيف المعالج

حجزت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض 5.730 كلغ من الكيف المعالج. كما تم توقيف المتورط البالغ من العمر 24 سنة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود ليوم أمس حيث تم توقيف مركبة، ولدى تفتيشها عثر بداخلها على كمية المخدرات وقرصين من المؤثرات العقلية.

وقد قامت ذات المصالح بتحويل المتورط إلى مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية وفتح تحقيق في القضية

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المتورط أمام نيابة البيض، بتهمة نقل وحيازة المخدرات لغرض المتاجرة مع حيازة مؤثرات عقلية حسب إجراءات المثول الفوري، أين تم إيداعه الحبس.

توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من النحاس وعدادات الماء