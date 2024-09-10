البيض: حجز قرابة 10 آلاف حبة بريغابالين وتوقيف 4 أشخاص من بينهم امرأتان

حجز أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمحرة بولاية البيض 9750 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ. مع توقيف 4 أشخاص من بينهم امرأتان.

وحسب بيان للمصالح ذاتها فإن القضية تعود إلى قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمحرة بخدمة شرطة الطريق. على مستوى الطريق الوطني رقم 47، حيث تم توقيف سيارة سياحية قادمة من اتجاه الجنوب على متنها شخصان.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية وتفتيشها تفتيشا أمنيا تم العثور على 9750 كبسولة مهلوسة كانت مخبأة بإحكام تحت المقاعد الأمامية والخلفية للمركبة. على إثر ذلك تم توقيف السائق ومرافقه واقتيادهما إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق.

وأضاف البيان أنه استغلالا للموقوفين وبعد التنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأبيض سيدي الشيخ. تم تمديد الاختصاص إلى ولايات مجاورة.

حيث تم توقيف آخرين من عناصر الشبكة، كما مكنت العملية من حجز سيارتين سياحيتين ومبلغ مالي قدره 78 ألف دج، إضافة إلى 6 هواتف نقالة.

بعد استكمال التحقيق سيتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأبيض سيدي الشيخ. من أجل جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية التهريب باستعمال وسيلة نقل على درجة من الخطورة يهدد الأمن الوطني والاقتصاد الوطني والصحة العمومية. جنحة ممارسة غير شرعية لمهن الصحة، جنحة استغلال وتوزيع مواد صيدلانية دون رخصة من المصالح المختصة حسب البيان ذاته.