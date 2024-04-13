البيض: حجز قرابة 10 آلاف قرص مهلوس مخبأة في داخل وسائد نوم

تمكنت مصالح قوات الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوعلام من الاطاحة بشبكة وطنية مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة واحباط تمرير كمية معتبرة قدرت بقرابة 10 آلاف كبسولة من نوع بريغابالين .

العملية جاءت استغلالا لمعلومات تفيد مرور شاحنة جر على متنها مركبة معطلة تحمل ثلاث اشخاص من بينهم امراة تترواح اعمارهم بين بين 38 و 49 سنة.

بعد تفتيش المركبة تفتيشا دقيقا تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين قدرت ب 9420 كبسولة ذات صنع

اجنبي مخبأة في شكل وسائد نوم.

مواصلة للتحقيق في القضية مكن من حجز مركبتين ، مبلغ مالي من عائدات الترويج ، 3هواتف نقالة .

تم استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم انجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم احيلوا بموجبها أمام نيابة محكمة بوعلام