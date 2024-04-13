البيض: حجز قرابة 10 آلاف قرص مهلوس مخبأة في داخل وسائد نوم
بقلم ب. ل
تمكنت مصالح قوات الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوعلام من الاطاحة بشبكة وطنية مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة واحباط تمرير كمية معتبرة قدرت بقرابة 10 آلاف كبسولة من نوع بريغابالين .
العملية جاءت استغلالا لمعلومات تفيد مرور شاحنة جر على متنها مركبة معطلة تحمل ثلاث اشخاص من بينهم امراة تترواح اعمارهم بين بين 38 و 49 سنة.
بعد تفتيش المركبة تفتيشا دقيقا تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين قدرت ب 9420 كبسولة ذات صنع
اجنبي مخبأة في شكل وسائد نوم.
مواصلة للتحقيق في القضية مكن من حجز مركبتين ، مبلغ مالي من عائدات الترويج ، 3هواتف نقالة .
تم استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم انجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم احيلوا بموجبها أمام نيابة محكمة بوعلام
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