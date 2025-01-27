البيض: حجز قرابة 2 كلغ من الكيف وكمية من المهلوسات

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية البيض من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22و 28 سنة. وحجز قرابة 02 كلغ من الكيف والمعالج و اكثر من 400 قرص مهلوس.

وحسب بيان لمصالح الأمن بالبيض، فإن العملية جاءت إثر معلومات تفيد أن أحد الاشخاص يحوز على كمية من الكيف المعالج بصدد ترويجها بمدنية الأبيض سيدي الشيخ بالبيض. ليتم وضع خطة أمنية محكمة كللت بتوقيف المشتبه فيه رفقة شريكه. وبحوزتهما كمية من الكيف المعالج قدرها 1 كلغ و 700غ على شكل 07 صفائح.

وأضاف البيان، أنه ومواصلة للتحقيق وتفتيش مسكني المشتبه فيهما. تم العثور بمسكن احدهما على كمية أخرى من الأقراص المهلوسة قدرت بــ441 قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ. ومبلغ مالي أكثر من 75 مليون سنتيم كعائدات البيع.

تم انجاز ملف إجراء قضائي أحيل بموجبه المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة الأبيض سيدي الشيخ التي أمرت بايداعهم الحبس المؤقت.

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