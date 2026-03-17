البيض: حجز قرابة 3 آلاف قرص “بريغابالين” مع توقيف 11 شخصا

تمكنت مصالح أمن ولاية البيض ممثلة في فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية من الإطاحة بشبكة إجرامية. منظمة متكونة من 11 شخصا مع ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية حسب بيان لذات المصالح الأمنية.

وأضاف البيان أن العملية جاءت إثر معلومات عن نشاط جماعة إجرامية كانت بصدد بيع كمية معتبرة من السموم بإقليم مدينة الأبيض سيدي الشيخ. وبالتنسيـق مع النيابة المختصة تم وضع خطة أمنية أفضت إلى تحديد هوية أفرادها مع توقيفهم تباعا. وحجز 2995 كبسولة بريغابالين 300ملغ، مركبة نفعية ودراجتين ناريتين تستعمل في عملية نقل وبيع السموم.

بعد إتمام كافة الإجراءات، أنجز ملف قضائي قدموا بموجبه المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة الأبيض سيدي الشيخ.

